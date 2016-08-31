رئيس اتحاد الكرة: «سعيد لإقامة كأس سوبر الخليج العربي بمصر»

قال المهندس هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، إنَّه سعيد بالتواجد مع الأشقاء الإماراتيين في بلدهم الثاني مصر، مؤكدًا أنَّ انتخابات اتحاد الكرة أمس الثلاثاء، كانت شاقه بالنسبة له.

وأضاف أبو ريدة، في مؤتمر إقامة السوبر الإمارتي بالقاهرة، اليوم الأربعاء،:”أشكر السفير علي كلمته الطيبة وأشكر الشركة الراعية علي اهتمامه بإقامة السوبر في مصر وأتمني أنَّ تكون المباراة باكورة افتتاح الدوري المصري”.

وتابع :”متعودين أنَّ الافتتاح بالسوبر المصري لكن انهاردة دي عادة جديدة، وفي السنوات السابقة كان هناك دعم كبير من الإمارات سواء لإقامة معسكر للشباب أو المنتخب الوطني، وأتمني أن أكون جدير بمسؤلية الكرة المصرية في الفترة المقبلة”.

وأمس الثلاثاء، فاز المهندس هاني أبو ريدة، بمنصب رئيس اتحاد الكرة لمدة 4 أعوام.