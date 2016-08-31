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السيسي يتسلم أوراق 8 سفراء جدد بينهم الإمارات وإسرائيل والمكسيك

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السيسي يتسلم أوراق 8 سفراء جدد بينهم الإمارات وإسرائيل والمكسيك السيسي يتسلم أوراق 8 سفراء جدد بينهم الإمارات وإسرائيل والمكسيك

الرئيس عبد الفتاح – أرشيفية

تسلّم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الأربعاء، أوراق اعتماد ثمانية سفراء جُدد.

والسفراء الجدد، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اليوم الأربعاء، هم: “جمعة مبارك الجنيبى، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة، وخوسيه أوكتابيو بيانويبا، سفير المكسيك، وميان لوين، سفير ميانمار، ودافيد جوفرين، سفير إسرائيل، ويوهانس لورنتيوس ويستهوف، سفير هولندا، وسيبيل دو كارتييه ديف، سفير بلجيكا، وميشيل- خريستوس دياميسيس سفير اليونان، وعبد الغنى محمد، سفير الصومال”.

ورحب الرئيس بالسفراء الجُدد، وتمنى لهم التوفيق فى مهامهم بالقاهرة، مؤكدا حرص على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولهم فى جميع المجالات.

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