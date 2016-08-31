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سهم «المصرية للاتصالات» يسجل أعلى مستوى في 17 شهرًا

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سهم «المصرية للاتصالات» يسجل أعلى مستوى في 17 شهرًا سهم «المصرية للاتصالات» يسجل أعلى مستوى في 17 شهرًا

المصرية للاتصالات

سجل سهم الشركة المصرية للاتصالات – خلال تعاملات اليوم الأربعاء – أعلى مستوى له منذ 17 شهرًا مدعومًا بعمليات شراء مكثفة على السهم من قِبل المستثمرين مع إعلان الشركة حصولها على رخصة الجيل الرابع للمحمول، والمقرر أن توقع عقده اليوم مع الجهاز القومي للاتصالات.

وقال متعاملون بالبورصة – في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط – إن سهم المصرية للاتصالات قفز بأكثر من 6% إلى 60ر10 جنيه وهو أعلى مستوى له منذ مارس 2017، وينتظر أن توقع الشركة اليوم عقدًا مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يقضي بحصولها على رخصة تقديم خدمات الجيل الرابع للمحمول.

وأوضح محمد معاطي، رئيس قسم البحوث بشركة ثمار لتداول الأوراق المالية، أن نشاط سهم المصرية للاتصالات انعكس إيجابًا على أداء السوق ليقفز مؤشر البورصة الرئيسي(إيجي إكس 30) بنسبة 21ر1 في المائة إلى 36ر8178 نقطة.

وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 53ر0 في المائة مسجلًا 05ر359 نقطة، ومؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا ليربح 64ر0 في المائة مسجلًا 64ر809 نقطة.

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