فى اخر مباريات شفاينشتايجر الدولية.. المانيا تستضيف فنلندا وديًا

يلتقى منتخب ألمانيا بطل العالم مع نظيره الفنلندى، اليوم الأربعاء، فى مونشنجلادباخ فى مباراة وداعية لنجم المنتخب الالماني باستيان شفاينشتايجر.

وأعلن شفاينى اعتزاله دوليا نهاية يوليو الماضي عقب انتهاء كأس أوروبا بعد مسيرة حافلة امتدت ١٢ عاما ارتدى خلالها قميص منتخب ألمانيا فى ١٢٠ مناسبة، وشهدت تتويجه بكأس العالم عام ٢٠١٤.

وتستعد ألمانيا فى الوقت ذاته لبدء مشوارها فى التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال ٢٠١٨ فى البرازيل، حيث تحل ضيفة على النرويج فى الرابع من الشهر المقبل.

ويغيب عن تشكيلة المانشفت جناح بوروسيا دورتموند أندريه شورله لإصابة فى الظهر.

وفى أبرز المباريات الدولية الودية المقرر اقامتها اليوم أيضا، تلتقى تشيكيا مع أرمينيا، وأستونيا مع مالطا، والنرويج مع بيلاروسيا، والدنمارك مع ليشتنشتاين، وتركيا مع روسيا، وألبانيا مع المغرب، وأيرلندا مع عمان.