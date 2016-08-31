رفض دعوى غلق «فيس بوك» و«تويتر»

مراسل «ONA»:

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية معروف مختار وإبراهيم سيد، اليوم الأربعاء برفض الدعوى القضائية المقامة من المحامي محمد حامد سالم، التي تطالب بغلق موقعي التواصل الاجتماعي “فيس بوك” و”تويتر”، لاستخدامهما في التحريض على أعمال العنف.

وقالت الدعوى التي حملت رقم 79798 لسنة 68 قضائية، إن “أجهزة الاستخبارات الخارجية استخدمت مواقع التواصل قبل ثورة 25 يناير وحتى الآن، في إشعال التظاهرات والتحريض على أعمال العنف والقتل وإشعال النيران في الممتلكات العامة والخاصة داخل مصر”.

وأضافت، أن تلك المواقع تعمل دون ترخيص، وأصبحت منبرًا للشائعات، حيث إنه لا توجد رقابة عليها، بغرض التحقق من شخصيات ناشري تلك الشائعات.