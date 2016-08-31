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وزير التخطيط:زيادة استثمارات الحكومة بالموزانة العامة لـ146 مليار جنيه

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وزير التخطيط:زيادة استثمارات الحكومة بالموزانة العامة لـ146 مليار جنيه وزير التخطيط:زيادة استثمارات الحكومة بالموزانة العامة لـ146 مليار جنيه

>كتب مدحت وهبة تصوير دينا روميا

أكد الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والإصلاح الإدارى والمتابعة، أنه تم زيادة الاستثمارات الحكومية فى الموازنة العامة للدولة إلى 146 مليار جنيه بعدما كانت 71 مليارا فقط العام المالى السابق المنتهى فى يونيو 2016.

 

وأضاف وزير التخطيط اليوم، الأربعاء، فى مؤتمر صحفى لعرض خطة الوزارة خلال الفترة المقبلة، أنه من ضمن الاستثمارات الحكومية بالموازنة العامة للدولة 61 مليار جنيه لمشروع الإسكان الاجتماعى، الأمر الذى يعمل على نمو قطاع التشييد والبناء، وكذلك تحقيق العدالة الاجتماعية.

 


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