محافظ أسيوط: فتح 9 قاعات بالمدارس الرسمية والمتميزة لرفع الكثافة لـ50 طفلاً

أعلن المهندس ياسر الدسوقى، محافظ أسيوط، فتح 9 قاعات جديدة بالمدارس الرسمية لغات والمتميزة والعامة ورفع الكثافة لـ50 طفلاً داخل مرحلة رياض الأطفال بمدارس التعليم العام لاستيعاب ارتفاع أعداد الاطفال المتقدمين لمرحلة رياض الأطفال بمختلف المدارس وحل مشكلة الكثافة.

وقال الدسوقي فى تصريحاتٍ صحفيةٍ له، اليوم الأربعاء، إنَّه حريص على تحقيق مبدأ المساواة بين الطلاب تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع وأتاحة الفرصة لأولياء الأمور لإلحاق أبنائهم بمرحلة رياض الاطفال بمختلف المدارس العامة والرسمية طبقا للشروط والضوابط الموضوعة .

من ناحيته، أشار صلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إلى أنَّه بناءًا على تعليمات الوزير المحافظ تم الموافقة على فتح 2 قاعة رسمية لغات بمدرسة الشهيد أحمد جلال الرسمية للغات وذلك بعد إعادة تدوير المبنى البحرى وفتح قاعة رسمية متميزة لغات بمدرسة أسيوط الرسمية المتميزة كما تم الموافقة على بناء الجناح المقترح على مساحة 400 متر بواقع عدد 14 فصل بنفس المدرسة.

وتابع :” فتح عدد 4 قاعات رسمية لغات بمدرسة الرعاية المتكاملة الابتدائية على خلفية البدء فى بناء مدرسة رسمية للغات بميدان أسماء الله الحسنى على مساحة 2700 متر التى خصصت لهذا الغرض فى جلسة المجلس التنفيذى وفتح عدد 2 قاعة رسمية لغات بمدرسة الزهراء الرسمية لغات بعد إعادة تأهيلها وتأثيثها”.

واستطرد :”المحافظ وجه بدراسة إمكانية رفع الكثافة إلى 50 طفل بمدارس التعليم العام الحد الذى يقبل به كل طفل بلغ سنه خمس سنوات بمدارس التعليم العام حيث أن هذا السن سوف يشكل أزمة لعدم الالتحاق بمرحلة رياض الاطفال أسوة بمحافظة القاهرة والمحافظات الاخرى وأسوة بالعام الماضى”، إضافة إلى فتح قاعات رياض أطفال رسمية لغات ببعض المدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة ومدارس التعليم العام لاتاحة فرصة جديدة للاطفال نظراً لاقبال أولياء الامور على إلحاق أبنائهم بالمدارس الرسمية لغات.