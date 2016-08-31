وزير الثقافة: محمود مختار وصل ما انقطع في تاريخ الحضارة المصرية

قال الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة، “إننا نحتاج المثال العظيم محمود مختار هذه الأيام، لأنه من خلال مدرسته في النحت وصل ما انقطع في تاريخ الحضارة المصرية، ورد الاعتبار لفن النحت”.

جاء ذلك خلال حفل إهداء الدكتور عماد أبو غازي، وزير الأسبق، متحف محمود مختار تمثال “الفلاحة المرحة” للمثال محمود مختار، بحضور الدكتور خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، والدكتورة نفين الكيلاني، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، فضلًا عن قيادات قطاع الفنون التشكيلية.

وأضاف وزير الثقافة – بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء – أن مشروع محمود مختار لابد أن نتذكره لأنه كان ضمن المشروع القومي لثورة ١٩١٩، فيما وجه الشكر للدكتور عماد أبو غازي، وأسرته لدورهم في الحفاظ على إرث مختار، ولإهدائهم هذا التمثال.

وقال الدكتور خالد سرور، إن تمثال “الفلاحة المرحة” ينضم اليوم إلى سيناريو العرض المتحفي لإبداعات محمود مختار، ويُعد أحد القطع والفنية الرائعة، ووجه الشكر للدكتور عماد أبو غازي لما يبذله من جهد لتجميع أعمال محمود مختار.

وأوضح الدكتور عماد أبو غازي، أن تمثال “الفلاحة المرحة” له نسخة وحيدة موجودة عند أسرة محمود مختار أصيبت بالتلف، وأثناء بحثه في أوراق مختار وجد صورتان للتمثال واحدة وهو في حالته السليمة والأخرى وهو تالف، ووجه الشكر للفنان إيهاب اللبان على ما بذله من جهد في عملية ترميم التمثال، وتمنى أبو غازي أن يستطيع ترميم قطع أخرى ليستكمل أعمال مختار.

وأهدى الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة -في نهاية الحفل – درع قطاع الفنون التشكيلية للدكتور عماد أبو غازي.