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لليوم الثاني.. التنسيق يواصل استقبال رغبات طلاب الثانوية الناجحين بالدور الثاني

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لليوم الثاني.. التنسيق يواصل استقبال رغبات طلاب الثانوية الناجحين بالدور الثاني لليوم الثاني.. التنسيق يواصل استقبال رغبات طلاب الثانوية الناجحين بالدور الثاني

مكتب التنسيق – أرشيفية

يواصل الطلاب الناجحين في امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني نظام “قديم وحديث”، تسجيل رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني لليوم الثاني على التوالي، ويستمر التسجيل حتى بعد غد الجمعة.

وأوضحت وزارة التعليم العالي – في بيان اليوم الأربعاء – أنه يمكن للطالب التقدم عن طريق معامل الحاسبات المتاحة بالجامعات، كما يمكن التقدم من خلال حاسب شخصي متصل بشبكة الإنترنت، مؤكدةً ضرورة الالتزام بالمواعيد المقررة لتسجيل الرغبات حتى يتسنى للوزارة إتمام التوزيع وإعلان النتائج.

وأكد رئيس قطاع التعليم العالي والمشرف العام على التنسيق سيد عطا، أن القبول بالجامعات والمعاهد يتم عن طريق الإنترنت” التنسيق الإلكتروني”، وهو خدمة مجانية متاحة عن طريق رقم الجلوس الخاص بالطالب والرقم السري، وعن طريق موقع تنسيق الجامعات www.tansik.Egypt.gov.eg، وبوابة الإلكترونية www.Egypt.gov.eg.

ونوه عطا – بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط – إلى أنه أسوةً بما تم مع طلاب الثانوية العامة وطلاب الشهادات المعادلة تقرر زيادة عدد الرغبات المسموح بها أمام طلاب الشهادات الفنية من 48 رغبة إلى 60 رغبة، وذلك لإتاحة الفرصة أمامهم لاختيار أكبر عدد ممكن من الكليات والمعاهد وللحد أو القضاء نهائيًا على ظاهرة استنفاد الرغبات التي اشتكى منها الكثير من الطلاب في الأعوام السابقة.

 

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