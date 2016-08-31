في_الدوري – مدرب الداخلية يتحدث لـ في الجول عن ' سنة أولى تدريب ' ونسيان فريق عبد العال

"معظم اللاعبون رحلوا عن الفريق والتجانس بين الجدد لن يظهر في يوم وليلة".. هذا ما قاله ضياء عبد الصمد المدير الفني لفريق الداخلية قبل انطلاق مسابقة الدوري المصري.

ويقدم لكم FilGoal.com مجموعة من الحوارات مع جميع مدربي فرق الدوري المصري للموسم المقبل تنشر تباعا.

وتحدث عبد الصمد لـFilGoal.com: "بدأنا الاستعداد للموسم الجديد يوم 10 أغسطس خلال معسكر في الإسكندرية، وخوضنا 6 مباريات ودية في الأكاديمية البحرية خلال المعسكر وبعد العودة للقاهرة لعبنا ثلاثة وديات".

وأضاف "نتيجة هذه المباريات لم تكن مهمة بالنسبة لي لكننا استفدنا منها كثيرا، هدفي الأول كان تحقيق التجانس بين اللاعبين بعدما رحل معظم قوام الفريق الأساسي الذي لعب الموسم الماضي، لذلك أصبحت كل خسارة في مباراة مكسب بالنسبة لي كي أضع يدي على نقاط القوة والضعف في الفريق واستطيع الاستقرار على القوام الأساسي لأننا في مرحلة بناء".

"أتوقع عدم انسجام اللاعبين سريعا مع بعضهم البعض، وهذا سيأخذ بعض الوقت والمباريات في بداية الدوري على الأقل بعد مرور 8 جولات".

مساندة إدارة النادي

وعن مساندة إدارة نادي الداخلية قال عبد الصمد: "كل الاحترام والتقدير لإدارة النادي، طلبنا معسكر خارجي ونفذوا ذلك، نعلم جيدا أن إمكانيات الداخلية ليست كالفرق الكبرى لذلك كان لنا "سقف" في التعاقدات لم نتخطاه، وجميع لاعبينا على قدر إمكانيات النادي المادية".

"ننتقي بعض اللاعبين بصفات معينة، من يريد أن يصنع اسما له في الداخلية هو الذي تعاقدنا معه، وكما قلت سابقا نحن في مرحلة بناء لأن فريق رضا عبد العال رحل بالكامل".

"لا تنتظروا فريق الداخلية كما كان الموسم الماضي، لأن فريق "عبد العال" وصل لهذا المستوى بعد عدة مواسم وأنا الآن مع قوام جديد، نحتاج للصبر والدعم ولفترة كبيرة حتى يظهر التجانس على الفريق، فمعدل أعمار اللاعبين لا يتعدى الـ24 عاما".

طموح الداخلية

"طموحي أن أقدم موسم طيب في "سنة أولى مدير فني" وأعلم أن هناك ترقب كبير من مسؤولي النادي، لكني حذر وهذا أمر صحي ومنطقي، أنا أعمل مدير فني لأول مرة وأقدار المدربين مرتبطة بأقدام اللاعبين، أخشى على جهدي بكل تأكيد لكن سأبذل قصارى جهدي لكي أكون عند حسن ظن إدارة النادي التي منحتني الثقة".

"أطلب منهم فقط مساندتي وعدم الحكم في البداية، ففريق الداخلية الذي خاض الموسم الماضي صبروا عليه كثيرا حتى أصبح قوي بين فرق الدوري".

المنافسة في الدوري

"بالتأكيد المنافسة ستكون صعبة للغاية ولكننا سنعوض الفارق الفردي باللعب الجماعي، نعلم أن لاعب واحد من لاعبي الأهلي تسعة أضعاف قيمة لاعب في الداخلية، لكننا نسعى لاستغلال جماعية الأداء والاعتماد على الروح القتالية في الملعب، ولابد أن يعلم لاعبي فريقي أن نجوم الأهلي والزمالك الحاليين انطلاقتهم كانت من أندية صغيرة".

عليهم بذل الجهد والعرق لكي يصبح ثمنهم مثل لاعبي الأهلي والزمالك، دائما ما أعمل بشعار عسكري تربيت عليه "العرق في التدريب يوفر الدم في الحرب".

طموح شخصي

"اتمنى أن أنجح وأحقق ذاتي مثلما فعلت كمدرب عام مع كل الأجهزة التي تعاونت معها

كي أكون عند حسن ظن الإدارة، دائما ما تكون "الطعلة الأولى" صعبة لكننا سنجتهد مع الإدارة واللاعبين والجهاز كي نحقق شيء يليق بالداخلية في الموسم المقبل".

دروس مستفادة

"تعلمت من كل من تعاملت معهم فى هذا المجال، من علاء عبد العال الهدوء والمثابرة، ومن خالد القماش الالتزام والصرامة، تعلمت كيف اتخذ القرار مهما كلفني من فتحي مبروك، وتعلمت من فاروق جعفر كيف اختار اللاعبين وفن التعامل معهم، وأيضا تعلمت من محمود الجوهري وعادل طعيمة الذي أثر بشكل كبير فى حياتي، وكذلك من أنور سلامه وناجي خليل وغيرهم، تعلمت من كل شخص فيهم شيء ما يناسب شخصيتي".

الأصعب

"كل فرق الدوري تدعم صفوفها بشراسة، أسعار اللاعبين أصبحت مرتفعة للغاية، وكلاء اللاعبون "بيلعبوها صح".

في نهاية الحوار أجاب ضياء عبد الصمد على سؤال هل يخشى من ظاهرة تغيير الأجهزة الفنية في الدوري المصري ورد قائلا: "كل شيء وارد فى كرة القدم سنفعل كل ما في وسعنا للنهاية وأتمنى فقط التوفيق فهو الأهم، رأينا مارتن يول يأخذ ملايين الجنيهات ولم يوفق، إذا فالتوفيق هو الأمر الأهم".