رسميا - أحمد حمودي يفسخ عقده مع بازل

أعلن نادي بازل السويسري عن فسخ تعاقده مع أحمد حمودي بشكل رسمي.

ونشر النادي السويسري عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، يؤكد فيه توصل الطرفان لاتفاق نهائي بفسخ التعاقد فيما ينهما بالتراضي.

وانتقل أحمد حمودي لنادي بازل في الموسم قبل الماضي قادما من نادي سموحة السكندري، ليقضي معهم موسما واحد.

وبعد نهاية الموسم الأول، انتقل أحمد حمودي بداية الموسم الماضي إلى نادي الزمالك على سبيل الإعارة لمدة موسم.

ولم يتوصل الفريق الأبيض لاتفاق مع اللاعب صاحب الـ 26 عاما لضمه حتى الآن بشكل نهائي، ليعود اللاعب إلى ناديه السويسري، قبل أن يقرر فسخ تعاقده معهم.

وكان أحمد حمودي قد تلقى بعض العروض الأوروبية، أبرزها من نادي هايدوك سبيليت الكرواتي. (طالع التفاصيل)

وسيكون على أحمد حمودي إيجاد عرضا مناسبا للانقال لأحد الأندية الأوروبية قبل الثانية من فجر غدا الخمس، إذ يغلق باب الانتقالات في معظم دول أوروبا، أو سيضطر للعب في أحد الأندية المصرية، حيث يستمر فتح باب الانتقالت لعدة أيام مقبلة.