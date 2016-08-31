مباشر مؤتمر السوبر الإماراتي - مدحت شلبي يفتتح الكلمة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لوقائع المؤتمر الصحفي التحضيري لمباراة كأس السوبر الإماراتي بين فريقي الأهلي والجزيرة.

ومن المقرر أن تقام المباراة في مصر على أرض استاد الدفاع الجوي يوم 13 سبتمبر المقبل.

مدحت شلبي الإعلامي المصري يشرف على تقديم المؤتمر الصحفي من تنظيم شركة "بريزينتيشن" بأحد فنادق القاهرة.

نادي أهلي دبي دعا الجماهير المصرية للاحتشاد ومساندة فريقهم، وبالأخص جمهور النادي الأهلي. (طالع التفاصيل)

فيما طلب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من جمهور فريقه التوجه لاستاد الدفاع الجوي، وتشجيع نادي الجزيرة الذي يرتبط بتوأمة مع فريقه. (طالع التفاصيل)

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القاعة تتحضر لبدء المؤتمر الصحفي..

المؤتمر سيكون بحضور كل من:-

المهندس خالد عبد العزيز/ وزير الشباب والرياضة

الأستاذ هاني أبو ريدة/ رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم

اللواء عبيد سعيد/ المدير التنفيذي لنادي الأهلي الإماراتي

الأستاذ عايض مبخوت/ المدير التنفيذي لنادي الجزيرة الإماراتي

الإعلامي مدحت شلبي/ مقدم المؤتمر الصحفي

الأستاء محمد كامل/ رئيس مجلس إدارة شركة بريزينتيشن

الدكتور سهيل العريفي/ المدير التنفيذي للجنة دوري المحترفين الإماراتي

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بداية المؤتمر الصحفي

مدحت شلبي يفتتح المؤتمر الصحفي