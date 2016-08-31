الليلة.. «شردي» يواصل فتح ملف «فساد أملاك الأوقاف»

يواصل الإعلامي محمد مصطفى شردي، مقدم برنامج “يوم بيوم” على شاشة النهار اليوم، فتح ملف الفساد في أملاك الأوقاف، بعد الجدل الذي فجرته الحلقات السابقة فى المجتمع المصري.

ويجيب شردي – خلال الحلقة – عن كيفية حماية وزارة الأوقاف الملكية الوقفية، فيما تعهدت الوزراة بالرد على غنفراد البرنامج.

كما يجيب عن ” هل تنجح اللجنة التي شكلتها الوزارة في حصر ممتلكات الأوقاف في جزيرة “إثيوث” باليونان وإعادة استثمارها “، بالإضافة إلي رد وزارة الأوقاف علي إتهامات الفساد في إدارة ثراوت وأملاك الوقف.

ويستضيف البرنامج دكتور محمد شوقي، المتحدث الرسمي بإسم هيئة الأوقاف ومدير إدارة المشروعات الزراعية، أحمد عطية وكيل وزارة الأوقاف للشئون الاقتصادية والاستثمار، وعاطف عثمان مديرعام الأوقاف والمحاسبة سابقًا.