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ضبط مصنع لتصنيع الجلاش والعصائر بدون ترخيص بالقاهرة

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ضبط مصنع لتصنيع الجلاش والعصائر بدون ترخيص بالقاهرة ضبط مصنع لتصنيع الجلاش والعصائر بدون ترخيص بالقاهرة

اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة

تمكنت مباحث بالقاهرة، اليوم الأربعاء، من ضبط مصنع لتصنيع العصائر والجلاش بدون ترخيص، واستعمال علامات تجارية مملوكة للغير، وأمر اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة بإحالة المتهمين للنيابة.

وردت معلومات لضباط إدارة شرطة التموين تفيد قيام كل من “رحاب ح 32 سنة مالكة مصنع ومقيمة 72 مساكن الشباب ـ دائرة قسم شرطة و حسن ا 46 سنة مدير بالمصنع و وائل ع 27 سنة مدير بالمصنع بإدارة وتشغيل مصنع جلاش وعصائر بالقطامية مستخدمين فى ذلك علامة تجارية مملوكة للغير وحيازة سلع غذائية مجهولة المصدر دون ترخيص من وزارة الصحة.

وبإجراء التحريات التي أمر بها اللواء عبد العزيز خضر مدير مباحث العاصمة تبين صحة ما ورد من معلومات وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط إدارة شرطة التموين وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهم وعثر بداخل المصنع علي 10 أطنان دقيق فاخر و 1.924 طن عصائر انواع مختلفه ( مانجو , جوافة , فروالة , ويوسفى ) و 1 طن ملح وعـدد 375 كيلو ملح طعام وعـدد 350 كيلو نشا وعـدد 15000استيكر و عـدد 300 كيلو بودرة عصير ر عـدد 1800عبوة جلاش معدة للبيع وعـدد 3 ماكينات وعـدد 1300 عبوة رقاق الزهار معدة للبيع وعـدد 20عبوة ألوان صناعية وعـدد 8500 عبوة كرتين فارغة لتعبئة الرقاق والجلاش وعـدد 10500 جركن فارغ لتعبئة العصائر.

وبمواجهتهم اعترفوا بتصنيع الجلاش والعصائر بدون ترخيص بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3119لسنة 2016م جنح القطامية.

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