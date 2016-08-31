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بالصور.. رفع 85 طن قمامة ضمن مبادرة «حلوة يا بلدى» بمركز أبوقرقاص بالمنيا

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بالصور.. رفع 85 طن قمامة ضمن مبادرة «حلوة يا بلدى» بمركز أبوقرقاص بالمنيا بالصور.. رفع 85 طن قمامة ضمن مبادرة «حلوة يا بلدى» بمركز أبوقرقاص بالمنيا

تنظيف شوارع بالمنيا ضمن مبادرة حلوة يا بلدي

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص بالمنيا، استكمال أعمال المرحلة الثانية من مبادرة «حلوة يا بلدى» والمستمرة حتى الـ10 من سبتمبر المقبل، بالتعاون مع القوات المسلحة ودعم صندوق تحيا ، وذلك فى إطار الحفاظ على الوجه الحضارى والجمالى للمحافظة .

وقال هشام فايز، القائم باعمال رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، إنَّه على مستوى حى شرق المدينة تم استكمال دهانات وصيانة أسوار بطول 125 م وتسوية طريق بالجليدر بطول 1 كيلومتر وغرس اشجار ودهان بلدورات بطول 100 م، إضافة إلى رفع 20 طن مخلفات هدم و65 طن قمامة وذلك باستخدام معدات الوحدة المحلية وبمشاركة عدد من شباب المدينة.

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