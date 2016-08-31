وزير الزراعة: حظر نقل «أقطان الزهر» من الوجه القبلي إلى البحري

أصدر الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قراراً وزارياً رقم 1456 لسنة 2016، بحظر نقل الأقطان الزهر من محافظات الوجه القبلي إلى محافظات الوجه البحري، وأن يتم حلجها بالمحالج المخصصة لكل صنف في المحافظة المرخص بها.

ونص القرار الوزاري، بحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم الأربعاء، على أنه في حال ضبط أقطان مخالفة لهذا القرار يتم تسليمها لأقرب محلج مخصص للصنف، وتحرير محضر بالواقعة، ويتم حلجها وبيع نواتجها بالسعر الرسمي، وتخصم أجرة الحليج منها، ويُودع باقي الثمن في خزينة المحكمة لحساب القضية لحين البت فيها.

وقال فايد، إن ذلك القرار يأتي حماية للقطن المصري، ومنع خلط الأصناف ببعضها، وذلك في إطار خطة الوزارة لإصلاح منظومة إنتاج وتسويق القطن المصري، للنهوض به حتى يعود الى سابق عهده، وجودته المعروفة عالمياً.

وأشار وزير الزراعة، إلى أن خطة النهوض بمحصول القطن تشمل أيضاً، السياسة الصنفية للمحصول والتي تم اقرارها مؤخراً، مشيراً الى انه تم توفير بذرة إكثار لمساحة حوالي نصف مليون فدان، فضلاً عن إقرار عدد من الضوابط لزراعة المحصول، وحماية الأصناف المصرية والحفاظ عليها، بجودتها العالمية المعروفة من الخلط بأصناف أخرى.

وفي سياق متصل، قرر وزير الزراعة دعم مزارعي القطن بمبلغ ١٠٠ جنيه لمقاومة الآفات عن الفدان الواحد في موسم 2016، وذلك وفقاً للقرار الوزاري رقم 1455 لسنة 2016.