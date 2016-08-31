مدير أمن البحيرة يقود حملة مكبرة على 45 مزرعة بمركز بدر.. وفحص 60 مشتبها

قاد اللواء علاء شوقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة حملة مكبرة فجر اليوم، شارك فيها ضباط إدارة البحث الجنائى برئاسة اللواء محمد خريصة مدير المباحث وضباط وحدة مباحث مركز شرطة بدر برئاسة العميد خالد غانم رئيس فرع البحث الجنائى مدعومة بمجموعات قتالية من الإدارة العامة للأمن المركزى بمنطقة وسط الدلتا، استهدفت 45 مزرعة بمنطقتى الهداية الأخوة دائرة مركز بدر، وتم تمشيطها.

وأسفرت جهود الحملة عن فحص 60 حالة اشتباه سياسى وجنائى، وضبط هارب من 14 حكمًا قضائيا "10 جزئى، 4 مستأنف".

وأكد مدير أمن البحيرة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" على أهمية مواجهة كافة صور الخروج عن القانون، وأوضح مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة أنه وجه تعليماته للواء محمد خريصة مدير مباحث البحيرة والعميد حازم حسن رئيس مباحث البحيرة بالتنسيق مع الأمن العام بالقيام بحملات عامة مكبرة بمشاركة كافة الجهات المعنية لبث الطمأنينة فى نفوس المواطنين، من أجل إعادة الانضباط للشارع البحراوى تأكيداً لهيبة وسيادة الدولة، وتفعيل الحملات الانضباطية والمكبرة واستهداف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون، والتشكيلات العصابية، ومصنعى ومتاجرى وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة الذين يشكلون بؤر إجرامية من شأنها زيادة معدل الجريمة فى مصر، وذلك من أجل فرض وإحكام السيطرة الأمنية وإحساس المواطن البحراوى بالأمن والأمان.