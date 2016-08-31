قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح البساتين، تجديد حبس أمين الشرطة المتهم بقتل سائق صقر قريش، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تعود الواقعة عندما تلقت أجهزة الأمن، بلاغًا يفيد بنشوب مشاجرة بين عدد من السائقين بمنطقة صقر قريش؛ مما أدى إلى تحطم عدد من السيارات، وأسرع الأهالى إلى أحد أمناء الشرطة المتواجدين قرب الواقعة، واستنجدوا به وقام أمين الشرطة بإطلاق طلقة فى الهواء لتفريق المشاجرة، وأثناء ذلك تجمهر السائقون حوله وحدثت حالة من الشد والجذب، وأثناء ذلك خرجت طلقة بالخطأ استقرت فى رأس أحد السائقين وفارق الحياة.

وانتقلت القوات الأمنية إلى مكان الحادث، وألقت القبض على أمين الشرطة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.