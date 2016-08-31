مجلس جامعة الاسكندرية يكرم الدكتور رشدى زهران على ما قدمه للجامعة

وجه الدكتور رشدى زهران رئيس جامعة الاسكندرية الشكر لقيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين بالجامعة على حسن أدائهم وتعاونهم معه خلال فترة توليه رئاسة الجامعة، مؤكدًا أن الجامعة غنية بأبنائها المتميزين القادرين على استكمال مسيرة العطاء وقيادة سفينة الجامعة والانطلاق بها نحو المستقبل.

جاء ذلك خلال فعاليات التكريم التى أقيمت فى بداية اجتماع مجلس جامعة الاسكندرية على ما قدمه للجامعة والوطن خلال رحلة عطاء استمرت على مدى 37 عاماً، وأشار زهران إلى أنه سعى خلال الفترة الماضية لتحقيق أهداف الجامعة على المستوى الأكاديمى والخدمى دولياً وإقيلمياً ومحلياً .

وقال المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الاسكندرية، إن شخصية الدكتور رشدى زهران تجمع بين العالم والإنسان والمثقف الواعى والسياسى البسيط المتواضع الذى قدم الكثير للجامعة والوطن من خلال عمل دؤوب متواصل بصبر وعلم وكان داعماً للمحافظة فى كافة مشروعاتها وقدم المحافظ مفتاح مدينة الاسكندرية للدكتور رشدى زهران تقديراً لجهوده المتميزة فى خدمة الوطن والجامعة .

وأكـد الدكتور عصام الكردى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة علـى أن الدكتور رشدى زهران قاد الجامعة فى ظروف صعبة مرت بالجامعة والوطن بحكمة واقتدار استطاع خلالها أن يحافظ على استقرار العمل بالجامعة وتحقيق انجازات متميزة جعلت الجامعة تتبوأ المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية والثالث على مستوى الجامعات العربية والخامس على مستوى الجامعات الافريقية و579 من بين 25 ألف جامعة على مستوى العالم فى أحدث نتائج التصنيفات العالمية للجامعات وهو انجاز غير مسبوق فى تاريخ الجامعة على المستوى العربى والافريقى والوطنى.

وأشار الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أن الدكتور رشدى زهران حدوتة نجاح مصرية متميزة له مدرسة فى الادارة تتميز بالهدوء وطول النفس لكنه ينجز ويحقق الهدف بدقة وبهذه الطريقة استطاع أن يدير الجامعة فى فترة استثنائية من عمر الوطن بحكمة وهدوء والوصول بها لبر الأمان وحقق انجازات كان يصعب تحقيقها فى مثل هذه الظروف .

وأشار الدكتور محمد إسماعيل نائب رئيس الجامعة لشئون فرع مطروح إلى أن الدكتور رشدى زهران عالم متميز فى تخصصه لديه براءات اختراع ومثالاً للشخصية الوطنية الغيورة على وطنها فقد عمل ليل نهار من أجل الجامعة والوطن تعلم منه الكثير كيف يتعامل الأستاذ والعميد مع أبناءه من الطلاب وكيف يتعامل القائد فى المواقف الصعبة .