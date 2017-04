«غزوة» مايكل مور في مهرجان القاهرة السينمائي

مصطفى حمزة

نجحت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في إبرام اتفاق نهائي على عرض فيلم “أين تغزو المرة القادمة” WHERE TO INVADE NEXT ” أحدث أفلام المخرج الشهير ما يكل مور ضمن فعاليات الدورة الثامنة والثلاثين (15 – 24 نوفمبر 2016) .

الفيلم يُعيد المخرج المثير للجدل إلى الساحة،بعد ست سنوات من الغياب، ويواصل من خلاله أسلوبه التحريضي الساخر من الأغنياء وأصحاب النفوذ،والمؤسسات الحاكمةفي أمريكا؛ حيث يهاجم المحاولات التي بذلتها الولايات المتحدة عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر للاضطلاع بدور شرطي العالم،وتبدو تحركاته فيه، وكأنها “غزوات”؛ بعد أن زار أكثر من عشر دول في أوروبا وإسكندنافيا وشمال أفريقيا ليصور الفيلم.

كما يقدم الفيلم، تعريفًا للكيفية التي تُدار بها الأمور في تلك الدول، وترتبط بالسياسات الحكومية في تلك الدول؛ مثل العطلات مدفوعة الأجر التي ينص عليها القانون في إيطاليا، وإسباغ المشروعية على تعاطي بعض أنواع المخدرات في البرتغال، غير أن “مور” يركز على ما هو ثقافي أكثر منه سياسيا.

“أين تغزو المرة القادمة” يستكمل رؤية المخرج الشهير، التي قدمها من قبل في فيلمه الوثائقي “سايكو”، الذي أنتج عام 2007،وتعرض من خلاله للرعاية الصحية في الولايات المتحدة.

ومن المعروف أن مايكل مور حصل على جائزة عن فيلمه “بولينج لكولومباين” عام 2003، كما حصل في عام 2004 على جائزة “السعفة الذهبية” في مهرجان كان السينمائي عن فيلمه “فهرنهايت 11 سبتمبر”.