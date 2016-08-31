أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
فيديو.. خالد منتصر: هناك «تيار سلفي الهوى» قد أمسك برقبة الأزهر -
محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

«غزوة» مايكل مور في مهرجان القاهرة السينمائي

Google+ Print

 

مايكل مور

مايكل مور

مصطفى حمزة

 نجحت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في إبرام اتفاق نهائي على عرض فيلم “أين تغزو المرة القادمة” WHERE TO INVADE NEXT  ” أحدث أفلام المخرج الشهير ما يكل مور ضمن فعاليات الدورة الثامنة والثلاثين  (15 – 24 نوفمبر 2016) .

الفيلم يُعيد المخرج المثير للجدل إلى الساحة،بعد ست سنوات من الغياب، ويواصل من خلاله أسلوبه التحريضي الساخر من الأغنياء وأصحاب النفوذ،والمؤسسات الحاكمةفي أمريكا؛ حيث يهاجم المحاولات التي بذلتها الولايات المتحدة عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر للاضطلاع بدور شرطي العالم،وتبدو تحركاته فيه، وكأنها “غزوات”؛ بعد أن زار أكثر من عشر دول في أوروبا وإسكندنافيا وشمال أفريقيا ليصور الفيلم.

كما يقدم الفيلم، تعريفًا للكيفية التي تُدار بها الأمور في تلك الدول، وترتبط بالسياسات الحكومية في تلك الدول؛ مثل العطلات مدفوعة الأجر التي ينص عليها القانون في إيطاليا، وإسباغ المشروعية على تعاطي بعض أنواع المخدرات في البرتغال، غير أن “مور” يركز على ما هو ثقافي أكثر منه سياسيا.

“أين تغزو المرة القادمة” يستكمل رؤية المخرج الشهير، التي قدمها من قبل في فيلمه الوثائقي “سايكو”، الذي أنتج عام 2007،وتعرض من خلاله للرعاية الصحية في الولايات المتحدة.

ومن المعروف أن مايكل مور حصل على جائزة عن فيلمه “بولينج لكولومباين” عام 2003، كما حصل في عام 2004 على جائزة “السعفة الذهبية” في مهرجان كان السينمائي عن فيلمه “فهرنهايت 11 سبتمبر”.

unnamed

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا