إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من أجهزة "البلاى ستيشن" بميناء بورسعيد

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالمنطقة الشرقية "عمليات" برئاسة حلمى أبو الحسن، مدير عام المكافحة، بالتنسيق مع الإدارة العامة للوارد بجمارك بورسعيد برئاسة حسنى فياض، من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من أجهزة "البلاى ستيشن"، على خلاف الكمية المدرجة بالمستندات للتهرب من سداد الرسوم الجمركية.

تلقى الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، إخبارية رقم 475 من يوسف حسنى رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى، باعتزام شركة للاستيراد والتصدير، إدخال كمية كبيرة من ألعاب البلاى ستيشن على خلاف الكمية المدرجة بالمستندات، داخل حاوية رقم CAIU3024820 الواردة من الصين.

وتم تشكيل لجنة جمركية مشتركة لمعاينة الحاوية، مشمول البيان الجمركى رقم ١٣٢٢٩ / ٢٠١٦، لصنف بلاى ستيشن، من علاء عياد مدير إدارة المستودع، وعلاء السيد مدير إدارة المعلومات، ومحمد طيرة رئيس قسم المكافحة عمليات، والسيد شردية رئيس قسم المكافحة عمليات، ومحمد عزت بورية رئيس قسم المعلومات، وأحمد الدياسطى مأمور حركة، ومحمود خلف رئيس قسم المكافح، لكشف الرسالة.

وأسفرت المعاينة عن وجود زيادة كبيرة فى صنف ألعاب البلاى ستيشن عما هو مدرج بالمستندات المقدمة بغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية، وبالمخالفة للمادة 117من قانون الجمارك، وعددهم ٣٤٨ جهاز "بلاى ستيشن" الإصدار الرابع، و٥٦ جهاز "بلاى ستيشن إكس بوكس" و٢٤ جهاز "بلاى ستيشن" الإصدار الثالث، كما تبين وجود ٣٠ قطعة سماعة "هاند فرى" كاملة بالوصلات، و١5 كرتونة مستلزمات أخرى.

وبلغت القيمة الإجمالية للكميات الفعلية وغير المدرجة بالمستندات، ما يقدر بـ780 ألفا و660 جنيها، وبلغت قيمة الرسوم المستحقة عن الزيادة والغرامات مبلغ 505 آلاف و504 جنيهات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر تهرب جمركى والتحفظ على المضبوطات وإخطار النيابة التى أمرت باستكمال التحقيقات.