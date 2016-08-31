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انتحار مسجل خطر لأسباب غامضة داخل منزله بالإسكندرية

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انتحار مسجل خطر لأسباب غامضة داخل منزله بالإسكندرية انتحار مسجل خطر لأسباب غامضة داخل منزله بالإسكندرية

> الإسكندرية - هناء أبو العز

أقدم مسجل خطر، على الانتحار، معلقاً نفسه بحبل غسيل يتدلى من باب غرفته، دون معرفة الأسباب، حيث تلقى مأمور قسم شرطة الجمرك بمديرية أمن الإسكندرية، بلاغا بوفاة شخص داخل الغرفة سكنها على سطح عقار شارع الموازين.

 

وبالفحص تبين وجود جثة "محمد.ت" - 34 سنة عاطل "له معلومات جنائية مسجلة"، داخل الغرفة محل البلاغ ملفوف حول رقبته حبل غسيل يتدلى من باب الغرفة ولا يوجد آثار مقاومة ووجود جميع متعلقاته.

 

وبسؤال ابنة خاله "سعدة.ع"، 54 سنة، ربة منزل مقيمة بدائرة القسم قررت بأن المذكور كان يعانى من حالة اكتئاب ويقيم بمفرده ولم تتهم أحد بالتسبب فى وفاته.

 

تم إخطار النيابة العامة والأدلة الجنائية، وتم نقل الجثة لمشرحة الإسعاف، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة.

 

وتحرر المحضر رقم إدارى قسم الجمرك وجارى العرض على النيابة.


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