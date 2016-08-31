ضبط مصنع إنتاج كاتشب ولحوم يستخدم خامات غير صالحة للاستهلاك بالمنصورة

تمكن ضباط مباحث التموين بالدقهلية، من ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج الكاتشب وبعض منتجات اللحوم بمدينة المنصورة، وضبط أدوات الإنتاج.

تلقى اللواء مصطفى النمر مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية، بورود معلومات للعميد باهى زقزوق رئيس مباحث التموين، عن قيام المدعو إبراهيم على مصطفى عوض الشرقاوى 50 سنة، ومقيم بناحية شارع الزهراء بجوار مسجد الخولى – جديلة ثان المنصورة وشريكه المدعو محمد القليوبى، عن إدارة مصنع لإنتاج مصنعات اللحوم أسفل منزل الأول بدون ترخيص، مستخدمين خامات ولحوم مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وبعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تشكلت حملة تموينية، أسفرت عن تم ضبط المتحرى عنهما، وذلك لحيازتهما أدوات الإنتاج عبارة عن ماكينة خاصة بالكاتشب، وماكينة لتعبئة الكاتشب مثبت بها موتور ولوحة كمبيوتر، وماكينة لتقطيع اللحوم والفرم مثبت بها موتور كهربائى وماكينة تغليف وغلق العبوات المنتج النهائى، وميزان كهربائى قوة 350 كجم ، ورول ورق خاص بالكاتشب زنة 50 كجم و10 كجم أكياس فوارغ خاص بتعبئة الكاتشب والسجق، و10000 استيكر ورق مدون عليها شاورما فراخ.

كما تم ضبط منتج نهائى عبارة عن 5 براميل معبأة عجينة طماطم بإجمالى وزن 1 50 سيخ شاورما لحوم بإجمالى وزن 300 كجم و3 طبق معبأة هامبورجر بإجمالى وزن 30 كجم و30 كجم لحوم مجمدة، و3 أطباق معبأة بورجر بإجمالى وزن 9 كجم، و30 كجم موتزريلا جبن، و20 كجم كفتة لحوم متبلة بالخلطة معبأة فى جرادل بلاستيك و26 كيس معبأة دجاج حار بانيه مدون عليها شيكينا بإجمالى وزن 26 كجم، و8 كرتونة فازندا فودز معبأ كفتة بإجمالى 80 كجم، و7 كراتين فازندا فودز معبأة كبدة بإجمالى وزن 70 كجم، و7 كرتونة × 10 طبق بإجمالى 70 طبق سجق، بإجمالى وزن 70 كجم، و10 شكائر دهن حيوانى بإجمالى وزن 700 كجم ، و1 كرتونة طماطم كاتشب رويال معبأة بعدد 500 ظرف بإجمالى وزن 5 كجم، و11 جردل معبأ مايونيز بإجمالى وزن 44 كجم و2 جركن بلاستيك معبأ طماطم كاتشب بإجمالى وزن 20 كجم و 10 جردل مستردى بإجمالى وزن 50 كجم، بإجمالى مضبوطات قدرها 10232 أدوات الإنتاج ومستلزمات الإنتاج والمنتج النهائى، بإجمالى وزن 4.384 طن تصنع بدون ترخيص أو علامة تجارية مسجلة أو سجل صناعى وغير صالحة للاستهلاك الآدمى طبقا لتقرير السيد مفتش الأغذية المرافق للحملة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2006 والقانون رقم 281 لسنة 1994 والقانون رقم 359 لسنة 1956 والقانون 82 لسنة 2002 والقانون رقم 24 لسنة 1977.

تم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها ، وتحررعن ذلك المحضر رقم 11101 جنح قسم ثان المنصورة لسنة 2016.