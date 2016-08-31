حبس المتهمة بقتل شقيقتها الصغرى بقنا 4 أيام على ذمة التحقيقات

قررت نيابة قسم قنا برئاسة محمد عباس، وكيل النائب العام، حبس المتهمة بقتل شقيقتها 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كان اللواء صلاح حسان، مدير أمن قنا، تلقى إخطارا من العميد أيمن فتحى، مدير المباحث الجنائية يفيد بمقتل طفلة 13 سنة خنقا بحبل تم تشكيل فريق بحث قادة الرائد أحمد شكرى، معاون المباحث، وأفاد مصدر أمنى بأن التحريات المبدئية أفادت مقتل طفلة تدعى "غادة س م" خنقا بحبل وأن مرتكبة الواقعة شقيقتها الكبرى سارة.16 سنه طالبة وذلك أثناء مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة بسبب إهمال المجنى عليها لدروسها والتواجد لفترات طويلة على مواقع التواصل الاجتماعى.

تم ضبط الفتاة المتهمة وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات.