أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
فيديو.. خالد منتصر: هناك «تيار سلفي الهوى» قد أمسك برقبة الأزهر -
محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حبس المتهمة بقتل شقيقتها الصغرى بقنا 4 أيام على ذمة التحقيقات

Google+ Print
حبس المتهمة بقتل شقيقتها الصغرى بقنا 4 أيام على ذمة التحقيقات حبس المتهمة بقتل شقيقتها الصغرى بقنا 4 أيام على ذمة التحقيقات

>قنا - هند المغربى

قررت نيابة قسم قنا برئاسة محمد عباس، وكيل النائب العام، حبس المتهمة بقتل شقيقتها 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

كان اللواء صلاح حسان، مدير أمن قنا، تلقى إخطارا من العميد أيمن فتحى، مدير المباحث الجنائية يفيد بمقتل طفلة 13 سنة خنقا بحبل تم تشكيل فريق بحث قادة الرائد أحمد شكرى، معاون المباحث، وأفاد مصدر أمنى بأن التحريات المبدئية أفادت مقتل طفلة تدعى "غادة س م" خنقا بحبل وأن مرتكبة الواقعة شقيقتها الكبرى سارة.16 سنه طالبة وذلك أثناء مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة بسبب إهمال المجنى عليها لدروسها والتواجد لفترات طويلة على مواقع التواصل الاجتماعى.

 

تم ضبط الفتاة المتهمة وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365