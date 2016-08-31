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عمال المطابع الأميرية يعتدون على رئيس قطاع الإنتاج ويواصلون احتجاجهم

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عمال المطابع الأميرية يعتدون على رئيس قطاع الإنتاج ويواصلون احتجاجهم عمال المطابع الأميرية يعتدون على رئيس قطاع الإنتاج ويواصلون احتجاجهم

>كتب إسلام سعيد

واصل عمال المطابع الأميرية احتجاجهم، لليوم الثانى على التوالى، داخل مقر المطابع الأميرية، للمطالبه بصرف 32 شهرا أرباح.

 

واعتدى المحتجون على رئيس قطاع الإنتاج والقطاع المالى، وذلك بعد محاولات إقناع العمال بفض تظاهرهم مقابل الحصول على 16 شهرا أرباح.

 

 

وتدخلت قوات الشرطة لإنقاذ أشرف إمام رئيس القطاع المالى بعد طرده من بين العمال.

 

 

وأجرى المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، اتصالات مع مجلس إدارة المطابع الأميرية لمتابعة مطالب العمال الذين تظاهروا ظهر اليوم الاربعاء للمطالبة بصرف الأرباح.

 

وفشل اجتماع مجلس إدارة المطابع الأميرية فى إقناع وفد من العمال المحتجين بفض تظاهرهم مقابل صرف 16 شهر من الأرباح لقلة السيولة المالية.


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