انتهاء تصحيح امتحانات للثانوية الأزهرية دور ثان.. والنتيجة الأسبوع المقبل

أعلن الدكتور محمد أبوزيد الأمير، رئيس قطاع المعاهد الازهرية، الانتهاء من تصحيح امتحانات الدور الثانى للشهادة الثانوية، وبدء أعمال رصد الدرجات، لافتاً إلى عدم الاستعجال فى اعتماد النتيجة لضمان حصول الطلاب على حقوقهم كاملة.

وأضاف رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم اعتماد النتيجة، فى الغالب، بداية الأسبوع المقبل، بعد الانتهاء من أعمال الرصد، ومن المنتظر أن تعلن جامعة الأزهر فتح باب التنسيق المرحلة الثانية فور اعتماد نتيجة الدور الثانى للثانوية.