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البابا تواضروس يهنئ شيخ الأزهر بحلول عيد الأضحى المبارك

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البابا تواضروس يهنئ شيخ الأزهر بحلول عيد الأضحى المبارك البابا تواضروس يهنئ شيخ الأزهر بحلول عيد الأضحى المبارك

>كتب سارة علام ولؤى على

قدم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، بتقديم التهنئة لشيخ الأزهر بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك على رأس وفد كنسي،حضر إلى مقر مشيخة الأزهر الشريف.

واستقبل البابا تواضروس، شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ومفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، وقيادات المشيخة.

وذكرت الكنيسة فى بيان رسمى أن الوفد الكنسي ضم كلا من لأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة، والأنبا دانيال أسقف المعادي، والأنبا إرميا الأسقف العام، والقمص سرجيوس سرجيوس وكيل عام البطريركيّة بالقاهرة، والقس أنجيلوس إسحق، والقس أمونيوس عادل سكرتيرا البابا، والقس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والمستشار كمال شوقي عضو المجلس الملى العام، وجرجس صالح الأمين العام الفخري لمجلس كنائس الشرق الأوسط.


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