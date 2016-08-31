انتحار خادمة شقيقة حبيب العادلى داخل شقتها بمصر الجديدة

أنهت خادمة شقيقة وزير الداخيلة الأسبق حبيب العادلى حياتها، وانتحرت داخل شقتها بمنطقة مصر الجديدة بقطع شريانها، وحرر محضر بالواقعة، وتولى المستشار أسامة مرزوق مدير نيابة مصر الجديدة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة مصر الجديدة بلاغا من شقيقة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، بلاغا بانتحار خادمتها البالغة من العمر 18 عاما أثناء عودتها إلى الشقة.

انتقل أسامة مرزوق مدير نيابة مصر الجديدة، بإشراف المستشار أحمد شورب رئيس النيابة، لمكان الشقة ومناظرة الجثة، حيث تبين من المناظرة، وجود قطع فى شريان اليد أدى إلى وفاتها، حيث تم العثور على جثة الخادمة فى غرفة استقبال الشقة.

وتبين من التحريات والتحقيقات أن شقيقة وزير الداخلية الأسبق، لم تكن موجودة بالشقة يوم الحادث، وأثناء عودتها فوجئت بها ملقاة على الأرض، ومنتحرة بقطع شريان يدها.