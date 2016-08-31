المؤتمر الوزارى للطيران المدني بالرياض يوصي بخطة لمواجهة التهديدات الأمنية

شارك شريف فتحي، وزير الطيران المدني، في أعمال المؤتمر الوزاري العالمي للطيران المدني، لأمن وسلامة الطيران بالمملكة العربية السعودية، والذي تنظمه الهيئة العامة للطيران المد ني بالتعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي (I C A O)، والهيئة العربية للطيران المدني (AC A C) تحت رعاية خادم الحرميين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

ضم المؤتمر عدد كبير من وزراء النقل والمواصلات، ورؤساء الطيرانِ المدني من مختلف دول العالمِ، بالإضافة إلي منظمات الطيران المدني الدولية والإقليمية.

صدر عن المؤتمر عدد من القرارات والتوصيات الهامة، ومنها تقديم كافة التسهيلات والموارد اللازمة، لإعداد خطة أولية لتعزيز أمن الطيران في الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط، والعمل على إدراك خطة عالمية لأمن وسلامة الطيران بالمنطقة، وإعداد البرامج الوطنية المستدامة لأمن الطيران، وضمان العمل في الوقت المناسب، ومعالجة جميع التهديدات الأمنية من خلال البرنامج العالمي للتدقيق الأمني، بالإضافة إلي التنسيق الازم مع السلطات المختصة بالدول، لتقيم المخاطر الناجمة عن التهديدات التي تؤثر علي أمن وسلامة الطيران.

وعقد وزير الطيران، عدة لقاءات على هامش الموتمر، مع السادة وزراء الطيران المدني والنقل بالسعودية والأردن ورئيس منظمة الايكاو، ورؤساء وفود الدول المشاركة في أعمال المؤتمر، والبالغ عددهم٩٣ دولة، لبحث سبل دعم العلاقات الثنائية، في مجال صناعة النقل الجوي، وتطوير أليات الحفاظ علي أمن وسلامة الطيران المدني بالشرق الأوسط.

رافق الوزير، وفد يضم المهندس هاني العدوي، رئيس سلطة الطيران المدني ومحمود علي، رئيس الادارة المركزية لأمن الطيران بالسلطة.