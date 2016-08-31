أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
فيديو.. خالد منتصر: هناك «تيار سلفي الهوى» قد أمسك برقبة الأزهر -
محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

المؤتمر الوزارى للطيران المدني بالرياض يوصي بخطة لمواجهة التهديدات الأمنية

Google+ Print
المؤتمر الوزارى للطيران المدني بالرياض يوصي بخطة لمواجهة التهديدات الأمنية المؤتمر الوزارى للطيران المدني بالرياض يوصي بخطة لمواجهة التهديدات الأمنية

شريف فتحي وزير الطيران المدني ـأرشيفية

شارك شريف فتحي، وزير الطيران المدني، في أعمال المؤتمر الوزاري العالمي للطيران المدني، لأمن وسلامة الطيران بالمملكة العربية ، والذي تنظمه الهيئة العامة للطيران المد ني بالتعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي (I C A O)، والهيئة العربية للطيران المدني (AC A C) تحت رعاية خادم الحرميين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

ضم المؤتمر عدد كبير من وزراء النقل والمواصلات، ورؤساء الطيرانِ المدني من مختلف دول العالمِ، بالإضافة إلي منظمات الطيران المدني الدولية والإقليمية.

صدر عن المؤتمر عدد من القرارات والتوصيات الهامة، ومنها تقديم كافة التسهيلات والموارد اللازمة، لإعداد خطة أولية لتعزيز أمن الطيران في الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط، والعمل على إدراك خطة عالمية لأمن وسلامة الطيران بالمنطقة، وإعداد البرامج الوطنية المستدامة لأمن الطيران، وضمان العمل في الوقت المناسب،  ومعالجة جميع التهديدات الأمنية من خلال البرنامج العالمي للتدقيق الأمني، بالإضافة إلي التنسيق الازم مع السلطات المختصة بالدول، لتقيم المخاطر الناجمة عن التهديدات التي تؤثر علي أمن وسلامة الطيران.

وعقد وزير الطيران،  عدة لقاءات على هامش الموتمر، مع السادة وزراء الطيران المدني والنقل بالسعودية والأردن ورئيس منظمة الايكاو، ورؤساء وفود الدول المشاركة في أعمال المؤتمر، والبالغ عددهم٩٣ دولة، لبحث سبل دعم العلاقات الثنائية، في مجال صناعة النقل الجوي، وتطوير أليات الحفاظ علي أمن وسلامة الطيران المدني بالشرق الأوسط.

رافق الوزير،  وفد يضم المهندس هاني العدوي، رئيس سلطة الطيران المدني ومحمود علي، رئيس الادارة المركزية لأمن الطيران بالسلطة.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية