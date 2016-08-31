السيسي يكلف الحكومة بمواجهة التحديات الاقتصادية ومساعدة محدودي الدخل

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بالمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي.

وصرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية – بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط – بأن الاجتماع تناول الجهود التي تبذلها الدولة، لتعزيز مختلف جوانب الحماية الاجتماعية، حيث أكد الرئيس على أهمية الاستمرار في البرامج الاجتماعية التي تُقدمها الدولة لمحدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية، لمساعدتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية والتخفيف من آثارها.

وأضاف يوسف:” كما أكد الرئيس ضرورة مراعاة برنامج الإصلاح الاقتصادي للأبعاد الاجتماعية، والتوسع في شبكات الحماية والأمان الاجتماعي مع مواصلة العمل على ضبط أسعار السلع الأساسية في الأسواق، وزيادة المنافذ في المحافظات والمناطق النائية”.

واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي، خطة الوزارة لتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، والأكثر احتياجًا، حيث أكدت أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة يضع في الاعتبار طبقات الدخل الأدنى.

وعرضت الوزيرة، نتائج الدراسات التي تم إعدادها من أجل التوسع في برامج الحماية الاجتماعية بجميع محافظات الجمهورية مشيرةً إلى نتائج المرحلة الأولى من برنامج “تكافل وكرامة”،وخطة التوسع في المرحلة الثانية لتغطية بقية المحافظات.

ووجه الرئيس بقيام الحكومة بإعداد نماذج محاكاة تعكس الالتزامات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية خلال السنوات المقبلة، شاملةً المرتبات، والمعاشات، وخدمة الدين المترتبة على ذلك.