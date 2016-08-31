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إخلاء مطار فرانكفور بسبب تهديدات أمنية

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إخلاء مطار فرانكفور بسبب تهديدات أمنية إخلاء مطار فرانكفور بسبب تهديدات أمنية

ارشيفية

قالت وسائل إعلام ألمانية، اليوم الأربعاء، إنه تم إخلاء مطار فرانكفورت بسبب تهديد أمني.

ونقلت تقارير إعلامية أنباء عن إخلاء مبنى المطار بسبب تهديدات بوجود قنبلة.

فيما نشرت صحفية ألمانية على حسابها بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر” صورة تظهر تجمع عدد كبير من المسافرين في المطار، معلقة على الصورة قائلة “يجري الآن إخلاء المطار لأسباب مجهولة”.

وذكر بول سميت، صحفي بقناة سكاي نيوز البريطانية، على حسابه بتويتر، نقلا عن الشرطة إن شخصا اخترق الأمن.

وقالت الشرطة، التي تقوم حاليا بإعادة تفتيش كل المسافرين، إنه سيكون تأخير في الرحلات، مشيرة إلى أنه جرى إخلاء المحطتين A و Z.

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