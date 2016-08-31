«القوى العاملة» تنجح في حل مشكلة 400 عامل بشركة «النصر للمرافق»

نجحت جهود وزير القوي العاملة محمد سعفان، في إنهاء مشكلة 400 عامل بشركة “النصر للمرافق والتركيبات”، بالاشتراك مع النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، برئاسة خالد الفقي، في تسوية النزاع الجماعي القائم بين طرفي العملية الإنتاجية بعد الاستماع إلى وجهة نظر الطرفين، وبذل جميع الجهود الممكنة لتسوية الموضوع وديًا.

وأكد سعفان – في تصريح صحفي اليوم الأربعاء – أن إدارة الشركة استجابت لمطالب العاملين المشروعة المتمثلة في صرف المرتبات الشهرية المتأخرة للعاملين في مواعيدها المقررة قانونًا، وسداد أقساط المديونية للتأمينات الاجتماعية، فضلًا عن صرف مستحقات العاملين الموجودة بلائحة الشركة.

كما أكد أن إدارة الشركة سددت اشتراكات وثائق التأمين الجماعي الخاصة بشركتي المهندس للتأمين، ومصر للتأمين، ومستحقات العاملين المحالين إلى المعاش المتمثلة في رصيد الإجازات ومكافأة نهاية الخدمة .

وأقر التنظيم النقابي بصحة ما تم الاتفاق عليه, وبذلك تمت التسوية الودية للموضوع، وقدم وزير القوى العاملة الشكر والتقدير للطرفين على استجابتهما لجهود التسوية الودية، وتفعيل دور المفاوضة الجماعية، والحوار الهادف والبناء، مما يعود بالنفع على كل منهما.

أ ش أ