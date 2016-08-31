صراع الصفقات - سكاي: جاك ويلشير يفاضل بين بورنموث وكريستال بالاس

قابل ممثلو جاك ويلشير لاعب أرسنال ألان باردو مدرب كريستال بالاس وكذلك إيدي هاو مدرب بورنموث من أجل تحديد وجهة اللاعب خلال الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات.

وحسب تقرير نشرته شبكة "سكاي سبورتس" فإن الاجتماعين قد تما في لندن، وأخبر ويلشير كلا من باردو وهاو إنه سيعلم ممثله إلى أي نادي سينتقل خلال صباح الأربعاء.

وكان صاحب الـ24 عاما قد اتفق مع المدفعجية في الأسبوع الماضي أنه يرغب في الحصول على فرصة للمشاركة بانتظام بعد عدد من الإصابات التي لحقت به، ولم يشارك في الموسم الماضي سوى بمباراة وحيدة.

وحسب تقرير نشرته صحيفة "جارديان" فإن أندية روما وفالنسيا أيضا تسعيان لضم اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسم. (طالع التفاصيل)

وانضم ويلشير إلى أرسنال في عام 2001 قادما من ناشئين لوتون تاون، واعتبر أحد أبرز المواهب الإنجليزية، ولعب لأول مرة مع المدفعجية في عام 2008، لكن الإصابات أبعدته تماما عن مستواه.