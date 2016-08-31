صراع الصفقات - سكاي: سيسوكو في طريقه لتوتنام

تقدم توتنام بعرض من أجل الحصول على خدمات موسى سيسوكو متوسط ميدان نيوكاسل يونايتد لضمه قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية بساعات.

وحسب تقرير نشرته شبكة "سكاي سبورتس" فإن النادي اللندني تقدم بعرض بقيمة 16 مليون جنيه إسترليني لضم الدولي الفرنسي.

وأشار التقرير إلى أن نيوكاسل يطلب 30 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن خدمات اللاعب.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الفرنسي لكرة القدم على "تويتر" تغريدة تؤكد حصول سيسوكو على إذن من ديديه ديشامب لمغادرة معسكر المنتخب من أجل إتمام صفقة انتقاله لتوتنام.

وشارك سيسوكو مع منتخب فرنسا ببطولة يورو 2016، وساهم في تأهله لنهائي البطولة لكنه خسر أمام البرتغال بهدف دون رد.