رسميا - لو هافر الفرنسي يضم مهاجم المقاولون العرب

أعلن نادي لو هافر الفرنسي عن ضم طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون العرب على سبيل الإعارة.

وانضم طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون العرب لفريق لو هافر الفرنسي لمدة موسم على سبيل الإعارة بعد توقيع عقوده يوم الثلاثاء.

طاهر خضع لفترة معايشة لمدة أسبوع مع الفريق الفرنسي، قبل أن يقرر لو هافر ضمه بشكل رسمي بعد عبور الكشف الطبي يوم الاثنين بنجاح.

المقاولون العرب يعلن عبر في الجول: انتقال ناشئ منتخب مصر لـ لو هافر

ووقع اللاعب على عقود انضمامه للفريق الفرنسي في حضور وكيل أعماله ممدوح عيد يوم الثلاثاء.

النادي الفرنسي الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية ويقوده بوب برادلي المدرب الأمريكي السابق لمنتخب مصر، كان في انتظار بعض الأوراق الخاصة باللاعب من ناديه المقاولون.

وكان لو هافر على مقربة من التأهل للدوري الممتاز في الموسم الماضي، إلا أنه خسر الصعود في الجولات الأخيرة من المسابقة.

طاهر البالغ من العمر 18 عاما يعد أحد الركائز الأساسية لمنتخب مصر للشباب الذي يشارك في كأس الأمم الإفريقية المقبلة بزامبيا 2017.

طالع أيضا..

صورة – كريم حافظ يوقع للانس الفرنسي