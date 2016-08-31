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مباشر.. تغطية حية لليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية

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مباشر.. تغطية حية لليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية مباشر.. تغطية حية لليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية

تابعوا معنا تغطية حية لليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية عبر FilGoal.com.

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لليوم الأخير من موسم الانتقالات حول العالم..

البعض أتم صفقاته، والبعض مازال حائرا حتى اليوم الأخير، وبين هذا وذاك، سنتابع معكم اللحظات الأخيرة من اليوم الذي تنتظره الجماهير حول العالم للاطمئنان على مستوى فرقها طيلة الموسم.

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