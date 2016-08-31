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صراع الصفقات – سكاي: بريمن يفاوض أرسنال لضم جنابري

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صراع الصفقات – سكاي: بريمن يفاوض أرسنال لضم جنابري صراع الصفقات – سكاي: بريمن يفاوض أرسنال لضم جنابري

دخل نادي فيردر بريمن في مفاوضات مع أرسنال من أجل ضم سيرجي جنابري لاعب المدفعجية خلال الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية.

وحسب تقرير نشرته "سكاي سبورتس" فإن جنابري الذي يتبقى له عام وحيد في عقده مع المدفعجية يرغب في الرحيل، وبريمن يتصدر سباق ضمه.

وكانت شبكة "سكاي" قد أكدت يوم الثلاثاء أن اللاعب في طريقه للانضمام إلى بايرن ميونيخ، ثم يعار إلى بريمن، لكن يبدو أن الأخير قرر الحصول على خدمات اللاعب بصفة دائمة. (طالع التفاصيل)

http://www.filgoal.com/arabic/news.aspx?NewsID=203056

وانضم جنابري لشباب أرسنال في 2011 قادما من شتوتجارت بمبلغ 100 ألف جنيه إسترليني.

وخرج اللاعب من حسابات فريقه أرسنال، ولم يلعب معه سوى 18 مباراة في كل المسابقات منذ عام 2012، وأعير خلال الموسم الماضي إلى وست بروميتش ألبيون.

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