وصول 6500 طن بوتاجاز لميناء السويس

قال ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن ميناء الزيتيات استقبل أمس السفينة أرزوجاز وعلى متنها 6500 طن بوتاجاز، مشيرًا إلى أنه قد غادر ميناء سفاجا اليوم العبارة أمانة وعلى متنها 1564 راكب و8 سيارة و32 شاحنة والعبارة نما اكسبريس وعلى متنها 60 شاحنة ويستعد الميناء لاستقبال السفينة بوسيدون وعلى متنها 48 راكب و48 شاحنة.

وتابع يوسف فى بيان له اليوم، أن ميناء نويبع يستعد اليوم لاستقبال العبارة سينا وعلى متنها 45 شاحنة ووصول العبارة كوين نفرتيتى وعلى متنها 580 راكب و7 سيارة ، كما غادرت السفينة برنسيسة وعلى متنها 439 حاج وعدد 10 باص حج، وشهد الميناء بالأمس مغادرة عدد 347 حاج على متن العبارة كوين نفرتيتى والعبارة سينا ووصول عدد 501 راكب و43 شاحنة و4 سيارة على متن العبارة سينا.