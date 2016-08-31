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إضراب عمال حى شرق أسيوط المؤقتين للمطالبة بالتثبيت

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إضراب عمال حى شرق أسيوط المؤقتين للمطالبة بالتثبيت إضراب عمال حى شرق أسيوط المؤقتين للمطالبة بالتثبيت

>أسيوط - هيثم البدرى

نظم عدد من العاملين المؤقتين بحى شرق أسيوط وقفة احتجاجية منذ قليل بنزلة عبد اللاه، وذلك للمطالبة بحق تثبيتهم فى العمل أسوة بباقى المحافظات، معلنين عن دخولهم فى إضراب تام عن العمل حتى يتم الاستجابة لمطالبهم.

 

وقال العاملون المحتجون ما بين "عمال النظافة والكسح"، إن عدد العمالة المؤقتة فى الحى يتجاوز الـ 200 عامل بدأوا العمل بنظام التعاقد منذ عدة سنوات ويتقاضون أجورا زهيدة لا تتجاوز ال500 جنيه  وهذه المكافآت لا تكفى مصروفات الفرد الشخصية وليست الأسر، كما أنه لم يتم تثبيتهم رغم وعد محافظ أسيوط المهندس ياسر الدسوقى لهم بالتثبيت منذ أكثر من شهر مثل عمال باقى المحافظات ولكن دون جدوى.

 

الجدير بالذكر أن 250 من عمال حى غرب أسيوط المؤقتين "عمال ومشرفين وسائقين" دخلوا أمس فى حالة إضراب مفتوح عن العمل داخل الورشة بمقر الحى، للمطالبة بتثبيتهم.

 

 


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