الهلالى الشربينى يجتمع بمسئولى "تعليم البحر الأحمر"

عقد الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم، اجتماعاً صباح اليوم بمسئولى التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، بحضور المحافظ واللواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام للمحافظة.

وحضرت الاجتماع نورة فاضل مديرة مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، وصلاح برعى رئيس مجلس الآباء والأمناء، وعبد الناصر سعد الله محمد مدير هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة.

ومن المقرر أن يبدأ الوزير جولته، بعد قليل، بوضع أول حجر أساس لمدرسة على الطراز اليابانى بالغردقة، وزيارة لبنك الطعام بمدرسة السلام بالغردقة، وتَفَقُد مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، وافتتاح مدرسة وسط الغردقة الابتدائية.