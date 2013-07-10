علاج التهابات المسالك البولية عند الأطفال

قد يعانى الأطفال من بعض المشاكل فى المسالك البولية، وقد لا تدرك الأم هذا، ولكنها قد تجد الطفل يتألم فكيف يمكن لها أن تكتشف هذا يجيب الدكور أحمد صلاح إخصائى الأطفال أن الطفل المصاب بالتهابات المسالك البولية قد تجدى عليه عدة أعراض منها ارتفاع درجة الحرارة وفقدان الشهية، وسرعة التأثر والبكاء دون سبب واضح وتغير مزاج الطفل فى أول سنتين من العمر وأحيانا القىء والإسهال دون أعراض الزكام.

أما الأطفال الأكبر سنا فيشعرون بحرقة فى مكان إخراج البول بالإضافة إلى التبول بكثرة والتردد فى الدخول إلى الحمام أو يشكون من التبول اللإرادى أو من أوجاع فى أسفل البطن وغيرها كالرائحة الكريهة للبول.

ولعلاج تلك الحالة يجب على الطفل تناول المضادات الحيوية ولكن بعد إجراء تحاليل للبول، وزراعته لمعرفة نوع البكتيريا المسببة للالتهاب وذلك عن طريق الفم أو أحيانا الوريد حسب درجة حساسية الجرثومة للمضاد الحيوى، مع ضرورة التنسيق مع الطبيب فى جميع المراحل عند توقيف العلاج أو تبديله وضرورة إعادة التحليل المخبرى، حسب البروتوكول الطبى المعتمد.