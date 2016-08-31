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تحرير 229 محضر إشغال بمركز مغاغة و105 محضر إشغال بمركز أبو قرقاص بالمنيا

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تحرير 229 محضر إشغال بمركز مغاغة و105 محضر إشغال بمركز أبو قرقاص بالمنيا تحرير 229 محضر إشغال بمركز مغاغة و105 محضر إشغال بمركز أبو قرقاص بالمنيا

>المنيا - حسن عبد الغفار

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة بالتعاون مع شرطة المرافق من تحرير عدد 229 محضر مخالف خلال إحدى حملات إزالة الإشغالات الواقعة على الطريق العام .

وذلك في إطار الحفاظ على حرم الطريق وتسهيل حركة المرور بين المواطنين .

قال سيد حلمى رئيس مركز ومدينة مغاغة ، ان الحملة اسفرت عن تنفيذ 205 ازالة ادارية وتحرير12 محضر اشغال طريق و8 نظافة عامة و2 محضر مخالف للبيئة ومحضرين ادارة منشأة بدون ترخيص .

كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابوقرقاص بالمنيا من تحرير عدد 105 محضر إشغال و13 قضية تموينية خلال احدى الحملات التفتيشية المكبرة التى تنظمها الوحدة المحلية بالتعاون مع شرطة المرافق ومديرية ، وذلك فى اطار الحفاظ على حرم الطريق العام وتيسير المرور على المواطنين وضبط الاسواق والاسعار .

قال هشام فايز القائم باعمال رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص ، ان الحملة اسفرت عن تحرير 40 محضر اشغال و5 محاضر مخالف للبيئة وتنفيذ 55 حالة ازالة ادارية و3 محاضر ادارة منشاة بدون ترخيص وعدد 2 محضر بائع متجول .

وفيما يخص قطاع التموين ، قامت الوحدة المحلية بالتعاون مع مديرية التموين بتحرير 13 قضية مخالفة حيث تم ضبط عدد 10 ترنج اطفال بدون فواتير ومصادرة 9 لفة سكر و52 باكتة بسكويت و11 جردل ايس كريم وجوال شيكولاته داخل منشأة تداربدون ترخيص الى جانب مخالفات اخرى تنوعت مابين ( عدم حمل شهادة صحية ـ عدم الاعلان عن الاسعار ـ البيع بأزيد من السعر الرسمى المقرر) .


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