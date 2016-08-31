بالصور.. إسرائيل تغلق إذاعة فلسطينية وتعتقل العاملين فيها

أغلق الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، محطة إذاعية فلسطينية في محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية، كما اعتقل 5 من العاملين فيها، وذلك بتهمة “نشر مواد تحريضية ضد إسرائيل”.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي اردعي عبر “توتير”، “إن راديو السنابل يبث مواد تحريضية ضد دولة إسرائيل تدعم استهداف مواطنين إسرائيليين وتشجع مخربين على اعتداءات”، وفق ما أوردت وكالة “رويترز”.

وأضاف أدرعي :”ضبطت القوات أجهزة تقنية وإرسال في ردايو السنابل واعتقلت 5 عاملين وتم تحويلهم للتحقيق لدى قوات الأمن”.

وفي المقابل، نشرت الإذاعة على صفحتها على موقع “فيسوك” صور “آثار الدمار الذي خلفه الاحتلال في مبنى الإذاعة بعد اقتحامها ومصادرة كافة ممتلكاتها”.

وحسب قرار الجيش الإسرائيلي، فإن قرار إغلاق الإذاعة ينتهي في 29 من نوفمبر المقبل.

يذكر أن القوات الإسرائيلية أغلقت محطتين إذاعيتين في الخليل في نوفمبر 2015، وهددت بإغلاق أخرى في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.