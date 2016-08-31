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محافظ بورسعيد: لست راضيًا على نتيجة الشهادة الاعدادية

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محافظ بورسعيد: لست راضيًا على نتيجة الشهادة الاعدادية محافظ بورسعيد: لست راضيًا على نتيجة الشهادة الاعدادية

اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد_أرشيفية

بورسعيد ـ جمال نوفل:

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الأربعاء، أنه غير راضٍ عن نتيجة الشهادة الاعدادية لهذا العام والتي حققت نسبة نجاج غير مرضية علي الإطلاق.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدة محافظ بورسعيد مع مديري المدارس الاعدادية وومديري المناطق التعليمية، وذلك بحضور المهندس كامل ابو زهرة، السكرتير العام للمحافظة، وقيادات التربية والتعليم.

وأكد المحافظ أن المرحلة الاعدادية تمثل “رمانة الميزان” في المنظومة التعليمية، الأمر الذي يتطلب بذل المزيد من الجهد في الارتقاء بمستوي التعليم بهذة المرحلة لما لها من تأثير كبيير علي شخصية وسلوك ومستقبل الطلاب وتفريغ نشء محترم.

وأوضح المحافظ أن مديري المدارس عليهم عامل كبير في نجاح المنظومة التعليمية بالمدارس، مشيرًا إلى أن هناك مديرين يقومون ببذل كثير من الجهد واخرين مقصرين في عملهم، مؤكدًا أن تلك المرحلة تتطلب العمل الجاد والمخلص والتعاون بين جميع الاطراف.

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