إصابة مساعد مدير أمن السويس في حادث مرورى بالطريق الصحراوى

مراسل «ONA»:

أصيب منذ قليل، اللواء طارق محمد صلاح، مساعد مدير أمين السويس، في حادث مرورى بالكيلو 61 على طريق السويس الصحراوى، بعد اختلال عجلة القيادة في يد سائق سيارة الشرطة المجند يوسف طاهر “20 سنة” من قوة أمن السويس، ما أدى إلى اصطدام السيارة بالحاجز الخرسانى، عقب انفجار الإطار الأيسر الأمامى.

وتوقفت حركة المرور أعلى الطريق المتجه من السويس إلى القاهرة، وأمر اللواء عادل زكى، مساعد وزير الداخلية للمرور، بانتقال الخدمات المرورية إلى هناك، لإزالة حطام الحادث.

وتبين أن سيارة الشرطة تحمل رقم ب13\2866، ونتج عنها تلفيات، ونقل مساعد مدير أمن السويس المصاب، إلى مستشفى الشرطة بمدينة نصر.