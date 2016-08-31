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غدًا.. «صحبة سمسمية» في بيت السناري

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غدًا.. «صحبة سمسمية» في بيت السناري غدًا.. «صحبة سمسمية» في بيت السناري

بيت السناري – أرشيفية

ينظم بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة، التابع لمكتبة الإسكندرية، غدًا الخميس، حفل مفتوح للجمهور لفريق “صحبة سمسمية” خلال افتتاح مهرجان “من فات قديمه تاه” الدورة السادسة.

يأتي الحفل ضمن المهرجان الذي يضم العديد من الفعاليات من بينها ورش عمل تشرح الحرف اليدوية وكيفية صناعة المنسوجات والفخار، النقش على الحجر، والطرق على النحاس، وذلك بهدف توعية الأجيال الجديدة بتاريخها، وربطها بماضيها العريق، بتعريفهم بالأدوات والآلات التي استخدمها المصريون في حياتهم اليومية خلال الفترات التاريخية السابقة.

“صحبة سمسمية” مكون من مجموعة شباب تجمعوا من خلال حضورهم لحفلات فرقة الطنبورة العالمية، ومنهم أعضاء بالطنبورة، ومنهم كانوا أعضاء بفرق أخرى، وتكونت صحبة على حب السمسمية، وحب إسعاد الجمهور.

تقدم “صحبة سمسمية” عرضًا مجانيًا كل يوم جمعة ببورسعيد من أجل نشر التراث، وإثراء البهجة التي كانت أساس تكوين الفرقة، وهدفهم تقديم السمسمية من الشباب للشباب والمحافظة على التراث والهوية المصرية المتمثلة في فن مدن القناة وبورسعيد بالأخص.

يأتي المهرجان في دورته السادسة بالعديد من الفعاليات والأنشطة، فيبدأ بالافتتاح بجولة داخل أرجاء المعرض، وجولة لشرح العارضين وأعمالهم، يليها كلمة للدكتور خالد عزب رئيس قطاع المشروعات والخدمات المركزية يتحدث فيها عن المهرجان وفكرته وما يقدمه المهرجان في دورته السادسة، يليه كلمة للأستاذ فريد العلي مدير مركز الكويت للفنون الإسلامية، وبعدها يبدأ حفل الافتتاح بعرض السمسمية لفرقة صحبة.

أ ش أ

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