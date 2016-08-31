أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
فيديو.. خالد منتصر: هناك «تيار سلفي الهوى» قد أمسك برقبة الأزهر -
محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

طريقة جديدة لتجديد الخلايا.. حارب الشيخوخة بعصير الخضراوات

Google+ Print
طريقة جديدة لتجديد الخلايا.. حارب الشيخوخة بعصير الخضراوات طريقة جديدة لتجديد الخلايا.. حارب الشيخوخة بعصير الخضراوات

>كتبت أمل علام

كشفت الدكتورة مها راداميس، استشارى التغذية العلاجية عن طريقة جديدة لتجديد خلايا الجسم والتمتع بصحة جيدة، ومقاومة الأمراض باستخدام الخضراوات وعصرها بدلاً من عصير الفواكه.

وقالت الدكتورة مها راداميس إن عصائر الخضراوات تجدد الصحة، وتعمل على تقوية المناعة ما يحميك من المرض، كما أنها تساعد فى السيطرة على الجسم وعدم الإصابة بالسمنة، عن طريق التخلص من الزائدة فى الجسم، مشيرة إلى أن الخضراوات تعد هى الأكثر أهمية بين جميع الأطعمة، فهى تبطئ الشيخوخة، وتمنع حدوث الأمراض وتمنح الجلد نعومة وصفاء.

وتنصح الدكتورة مها راداميس بضرورة تبادل وتغيير ألوان الخضراوات، إذ أن الألوان المختلفة تحتوى على تشكيلة متنوعة من العناصر الغذائية الضرورية، للمحافظة على جسم متوازن يكسب الجسم مناعة قوية ضد الأمراض.

وأضافت: "جرب استخدام عيش الغراب "المشروم" الطازج، اغمس عيش الغراب فى الماء المغلى لقتل البكتيريا، ثم اهرسه فى الخلاط قبل أن تضعه فى عصائر الخضراوات".

وشددت على ضرورة وضع فص من الثوم فى الخل لمدة دقيقة لقتل البكتيريا، ثم إضافة فص واحد من الثوم إلى الخضراوات على كوبين من عصير الخضراوات لكى لا تهيج بطانة القناة الهضمية، موضحة أنه يجب تقشير الخيار ذا القشر الشمعى، وأن تقوم بغسل الخضراوات جيدًا خاصة التى لا يتم تقشيرها.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم