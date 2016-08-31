طريقة جديدة لتجديد الخلايا.. حارب الشيخوخة بعصير الخضراوات

كشفت الدكتورة مها راداميس، استشارى التغذية العلاجية عن طريقة جديدة لتجديد خلايا الجسم والتمتع بصحة جيدة، ومقاومة الأمراض باستخدام الخضراوات وعصرها بدلاً من عصير الفواكه.

وقالت الدكتورة مها راداميس إن عصائر الخضراوات تجدد الصحة، وتعمل على تقوية المناعة ما يحميك من المرض، كما أنها تساعد فى السيطرة على الجسم وعدم الإصابة بالسمنة، عن طريق التخلص من الدهون الزائدة فى الجسم، مشيرة إلى أن الخضراوات تعد هى الأكثر أهمية بين جميع الأطعمة، فهى تبطئ الشيخوخة، وتمنع حدوث الأمراض وتمنح الجلد نعومة وصفاء.

وتنصح الدكتورة مها راداميس بضرورة تبادل وتغيير ألوان الخضراوات، إذ أن الألوان المختلفة تحتوى على تشكيلة متنوعة من العناصر الغذائية الضرورية، للمحافظة على جسم متوازن يكسب الجسم مناعة قوية ضد الأمراض.

وأضافت: "جرب استخدام عيش الغراب "المشروم" الطازج، اغمس عيش الغراب فى الماء المغلى لقتل البكتيريا، ثم اهرسه فى الخلاط قبل أن تضعه فى عصائر الخضراوات".

وشددت على ضرورة وضع فص من الثوم فى الخل لمدة دقيقة لقتل البكتيريا، ثم إضافة فص واحد من الثوم إلى الخضراوات على كوبين من عصير الخضراوات لكى لا تهيج بطانة القناة الهضمية، موضحة أنه يجب تقشير الخيار ذا القشر الشمعى، وأن تقوم بغسل الخضراوات جيدًا خاصة التى لا يتم تقشيرها.