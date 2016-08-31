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محمد هنيدي وبيومي فؤاد وهالة فاخر ينضمون لـ«تياترو مصر»

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محمد هنيدي وبيومي فؤاد وهالة فاخر ينضمون لـ«تياترو مصر» محمد هنيدي وبيومي فؤاد وهالة فاخر ينضمون لـ«تياترو مصر»

محمد هنيدي_أرشيفية

كتبت- إنجي لطفي:

انضم  الفنانون محمد هنيدي، وبيومي فؤاد، وهالة فاخر، للموسم الجديد من ” تياترو ” والذي يعرض على شاشة الحياة.

وقالت مصادر خاصة لـ”ONA”، إنه من المقرر عرض الموسم الجديد من “تياترو مصر”، خلال شهر نوفمبر المقبل.

وفي سياق متصل، يستعد هنيدي للمشاركة في تحكيم الموسم الجديد ” The Comedy” بجانب مشاركة كل من الفنانين حسن حسني والفنانة سيرين عبد النور.

وتقوم فكرة البرنامج على تقدم متسابقون فى مجال الكوميديا والضحك ويخضعون لتقييم لجنة التحكيم الخاصة بالبرنامج بالإضافة إلى تقديم الإعلامية كارلا حداد.

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