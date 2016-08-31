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«العاصمة» تتعاقد مع محمود معروف وبخيت بيومي لتقديم برنامجين فنيين

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«العاصمة» تتعاقد مع محمود معروف وبخيت بيومي لتقديم برنامجين فنيين «العاصمة» تتعاقد مع محمود معروف وبخيت بيومي لتقديم برنامجين فنيين

محمود معروف_أرشيفية

كتبت- إنجي لطفي:

قال الإعلامي سعيد حساسين، مالك قناتي العاصمة، إن القناة تعاقدت مع الناقد محمود معروف على تقديم برنامج فني يتناول السير الذاتية للفنانين من الزمن الجميل.

وأضاف حساسين، في تصريح خاص لـONA، أن القناة أيضًا تعاقدت مع الشاعر بخيت بيومي على تقديم برنامج فني أيضًا يسرد من خلاله ذكرياته مع فناني الزمن الجميل.

يذكر أن القناة تعاقدت مع جابر القرموطي، ومنى سلمان، وعلا شوشة، أماني الخياط، إنجي على، بثينة كامل، سيد علي، عصام شلتوت، خالد الغندور، شريفه أبو الفتوح، ورويدا طاهر، شريف شحاته، ومن المقرر أن تنطلق القناة 17 سبتمبر المقبل بصوت الإعلامية إيناس جوهر والتي تم التعاقد معها على تقديم البروموهات والفواصل الخاصة بالقناة.

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أونا