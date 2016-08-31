الأمن يحرر ربة منزل احتجزها زوجها لـ3 سنوات داخل منزلها بقنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بنجع حمادي من تحرير ربة منزل بعد أن احتجزها زوجها لمدة 3 سنوات داخل منزلها، إثر خلافات عائلية.

وتلقى اللواء صلاح حسان، مدير أمن قنا، إخطارًا بتحرير ربة منزل محتجزة بمنزلها بنجع حمادى، حيث كشفت التحربات بتلقى إدارة النجدة بلاغًا من سيدة، تستنجد بمساعدة الأجهزة الأمنية، بتحرير شقيقتها المحتجزة داخل منزل زوجها بمدينة نجع حمادي منذ 3 سنوات.

وعقب وصول القوات لمقر البلاغ، تم تحرير ربة المنزل وبسؤالها أتهمت زوجها «محمود» تاجر، باحتجازها، منذ 3 سنوات، لمعاقبتها، وتم اصطحاب ربة المنزل ونجلها إلى مركز الشرطة وتحرر محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.